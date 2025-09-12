Identifican, un día después, el cuerpo de Ana Daniela Barragán Ramírez // La buscaron en siete nosocomios
Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 31
Poco más de 24 horas tuvieron que pasar los familiares y el novio de la estudiante de la FES Cuautitlán Ana Daniela Barragán Ramírez para confirmar que uno de los cuerpos sin identificar en el Hospital Rubén Leñero era de ella.
Brayan Ramos, su novio, visitó con la familia de su novia por lo menos siete nosocomios diferentes sin encontrar respuesta.
La noche del jueves confirmaron su deceso en ese hospital, adonde Brayan había arribado en medio de su búsqueda durante la misma tarde. Ahí, primero le dijeron que había una mujer en calidad de desconocida y que se tenía que hacer una prueba de ADN.
Salió del nosocomio con la misma expectativa de hallarla, saber de ella, continuar con su labor por los hospitales donde se encuentran las víctimas de la explosión.
Afuera del Hospital General Rubén Leñero, contó que desde las 15 horas del miércoles perdieron comunicación con Daniela, por lo que se movilizaron hasta la zona cero del accidente, donde hallaron sus pertenencias. Con poca información por parte de las autoridades, familiares de la joven de 23 años y él empezaron su búsqueda.
Sólo en el Hospital del IMSS 53 en Iztapalapa tuvo esperanza de encontrarla; sin embargo, los guardias del nosocomio proporcionaron información errónea.
Le comentaron que se habían equivocado, que Daniela no se encontraba ahí, que los disculpara. Molesto, se quejó con las autoridades de ese hospital por haber dicho que ella estaba recibiendo atención tras la emergencia.
“Es mi novia y la amo”, enfatizó con lágrimas en los ojos, antes de irse. Por la noche, Brayan confirmó el deceso a través de sus redes sociales y señaló que en un mes se iban a comprometer.
“Nunca supe lo que fue amar con tanta intensidad desde que te conocí. En un mes nos íbamos a comprometer y ahora viviré con el sufrimiento de saber que no te podré ver vestida de blanco como tanto lo hablamos.”