▲ Brayan Ramos relató que se iba a comprometer con la joven. Foto Kevin Ruiz

Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 31

Poco más de 24 horas tuvieron que pasar los familiares y el novio de la estudiante de la FES Cuautitlán Ana Daniela Barragán Ramírez para confirmar que uno de los cuerpos sin identificar en el Hospital Rubén Leñero era de ella.

Brayan Ramos, su novio, visitó con la familia de su novia por lo menos siete nosocomios diferentes sin encontrar respuesta.

La noche del jueves confirmaron su deceso en ese hospital, adonde Brayan había arribado en medio de su búsqueda durante la misma tarde. Ahí, primero le dijeron que había una mujer en calidad de desconocida y que se tenía que hacer una prueba de ADN.

Salió del nosocomio con la misma expectativa de hallarla, saber de ella, continuar con su labor por los hospitales donde se encuentran las víctimas de la explosión.

Afuera del Hospital General Rubén Leñero, contó que desde las 15 horas del miércoles perdieron comunicación con Daniela, por lo que se movilizaron hasta la zona cero del accidente, donde hallaron sus pertenencias. Con poca información por parte de las autoridades, familiares de la joven de 23 años y él empezaron su búsqueda.