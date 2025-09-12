Elba Mónica Bravo, Mara Ximena Pérez y Alejandro Alegría, reporteras; Antonio Heras y Mireya Cuéllar, corresponsales, e información de Jesús Estrada

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 30

Gas Vehicular Silza SA de CV es una de las nueve empresas distribuidoras de gas que operan y cuentan con instalaciones en la Ciudad de México, ya que tiene un permiso para almacenar el hidrocarburo en una planta ubicada en la alcaldía Tláhuac, desde donde reparte el combustible a viviendas, oficinas y establecimientos comerciales.

De acuerdo con información proporcionada por distintas asociaciones dedicadas a la distribución del combustible, Gas Vehicular tiene permiso desde el 13 de diciembre de 1999 para almacenar y manejar en su planta de Tláhuac 500 mil litros de gas.

En cinco de las 16 demarcaciones se ubica el total de empresas que cuentan con número de permiso actualizado del año 2016, las cuales se ubican en Tláhuac, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. Entre las empresas autorizadas a despachar gas en la capital están Compañía Mexicana de Gas Combustible SA de CV, con capacidad para operar un millón 750 mil litros; y Gas Flamazul SA de CV, en Gustavo A. Madero, con 500 mil litros.

La Asociación Mexicana del Gas (Amexgas) prefirió no fijar postura sobre la operación de Gas Vehicular Silza en la capital, pero se limitó a señalar que esa empresa no forma parte de su agrupación.

La página oficial de Grupo Tomza México de 2023 difundió que cuenta con 12 mil empleados distribuidos en 16 estados del país y siete países de Centroamérica. Hay registro de varios accidentes en las que se ha visto involucrada, como el 12 de agosto en Mocorito, Sinaloa, donde una pipa de Tomza chocó de manera frontal y provocó la muerte de una persona y lesiones a otras tres.