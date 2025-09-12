Alma E. Muñoz, Alonso Urrutia, Rocío González, Andrea Becerril, Georgina Saldierna y Sandra Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 30

Tras ratificar su solidaridad y apoyo a las víctimas de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que “después de lo que pasó” hay que fortalecer las medidas de seguridad en el transporte de materiales de alto riesgo.

Señaló que, relacionado con el contrabando de combustible, inició un procedimiento de trazabilidad para todo el traslado de combustibles.

Mencionó que el tema lo hablaron en el gabinete de seguridad. “Hay instituciones que tienen que ver con los permisos que se otorgan a las empresas de transporte de gas LP, de gasolina, y hemos estado hablando de que los estamos modificando”.

Explicó que su administración apoya en todo lo que se necesita el gobierno capitalino, pero será la fiscalía local la que determine cómo ocurrió la explosión, así como las acciones contra la transportadora Silza. “Y ahí donde haya temas federales, también que se haga la investigación. Es muy trágico lo que ocurrió”.

Subrayó que “cuando hay estos temas, incluso la propia ley busca la no repetición, y para ello es indispensable saber por qué se incendió la pipa”.