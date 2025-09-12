▲ De acuerdo con información preliminar de la Fiscalía General de Justicia capitalina, la pipa de la empresa Gas Vehicular Silza que volcó en el puente de La Concordia, era conducida a exceso de velocidad, lo que ocasionó la explosión. Foto Alfredo Domínguez

Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 30

El Gobierno de la Ciudad de México informó que son ya nueve las víctimas mortales (siete hombres y dos mujeres), así como 77 las personas heridas por la explosión de una pipa de gas LP, que de acuerdo con información preliminar de la Fiscalía General de Justicia capitalina, era conducida a exceso de velocidad, lo que ocasionó su volcadura del puente de La Concordia y calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa.

Al corte de las 23:10 horas, detalló que 55 personas continuaban hospitalizadas, 20 en estado crítico, y 22 ya habían sido dadas de alta. Entre las fallecidas se encuentra Alicia Matías Teodoro, quien en redes ha sido identificada como la mujer que protegió con su cuerpo a su nieta de las llamas.

Por la tarde, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que se brindará un apoyo inicial emergente a las familias de cada una de las víctimas para sus traslados y alimentación, que se ampliará de manera individual a partir de que se profundice el censo de afectados para ubicar quiénes enfrentan una situación más difícil, sobre todo si aportan los ingresos al hogar.

Tras expresar su solidaridad y respaldo a las víctimas y sus familias, que son en su mayoría de escasos recursos, agregó que se les brindará asesoría jurídica, atención sicológica y ayuda para gastos funerarios. “Merecen todo el apoyo, pero sobre todo justicia”, expresó.