Brugada: hay 20 en estado crítico
La pipa que volcó y estalló al parecer era conducida a exceso de velocidad, señala la fiscalía // Se apoyará a víctimas y familiares // Por sobre todo merecen justicia
Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 30
El Gobierno de la Ciudad de México informó que son ya nueve las víctimas mortales (siete hombres y dos mujeres), así como 77 las personas heridas por la explosión de una pipa de gas LP, que de acuerdo con información preliminar de la Fiscalía General de Justicia capitalina, era conducida a exceso de velocidad, lo que ocasionó su volcadura del puente de La Concordia y calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa.
Al corte de las 23:10 horas, detalló que 55 personas continuaban hospitalizadas, 20 en estado crítico, y 22 ya habían sido dadas de alta. Entre las fallecidas se encuentra Alicia Matías Teodoro, quien en redes ha sido identificada como la mujer que protegió con su cuerpo a su nieta de las llamas.
Por la tarde, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que se brindará un apoyo inicial emergente a las familias de cada una de las víctimas para sus traslados y alimentación, que se ampliará de manera individual a partir de que se profundice el censo de afectados para ubicar quiénes enfrentan una situación más difícil, sobre todo si aportan los ingresos al hogar.
Tras expresar su solidaridad y respaldo a las víctimas y sus familias, que son en su mayoría de escasos recursos, agregó que se les brindará asesoría jurídica, atención sicológica y ayuda para gastos funerarios. “Merecen todo el apoyo, pero sobre todo justicia”, expresó.
Comentó que cada ocho horas se dará información sobre el estado de salud y la ubicación de los heridos que reciben atención médica en 19 hospitales de los gobiernos federal y local, e informó que se habilitó el número telefónico 55-7195-2071 para dar información a familiares.
A su vez, la titular de la fiscalía, Bertha Alcalde, aseguró que hasta ayer continuaban en el lugar de los hechos los expertos en materia de criminalística, química, incendios, explosiones y de tránsito terrestre. “Estamos próximos a concluir los primeros peritajes y la información preliminar que tenemos hasta ahora es que es probable que haya habido exceso de velocidad”, apuntó.
La funcionaria señaló que el chofer de la unidad se encuentra bajo custodia en un hospital, donde su estado de salud se reporta como crítico, pero aún no está en calidad de detenido.