ste año Clara Charf cumplió 100 años de una vida de militancia y clandestinidad. Pasó del carnet del partido comunista de Brasil (PCB) a la lucha armada en la Alianza Libertadora Nacional (ALN), creada y dirigida por su marido, Carlos Marighella, el “enemigo número uno” de la dictadura que en 1964 derrocó a Joao Goulart el día que se implantaba la añorada reforma agraria en el país de los inabarcables latifundios.

Clara, “una guerrera incansable”, como bien lo dicen sus cercanos en Sao Paulo, sigue vibrando de esperanzas y apoyando los difíciles esfuerzos de transformación. En su larga vida de militante tuvo los seudónimos de Vera, Jandira, Marta, Nice y alguno más que ha olvidado. Yo la conocí en Cuba en la década de 1970 de la brutal represión desatada en Brasil, cuando en las calles aparecían carteles con las fotos de los “terroristas” buscados y muchos de ellos rastreados y asesinados. Se salvaron los que lograron refugiarse en la Cuba solidaria, en México y alguno más en Mozambique. Como bien le decían sus compañeros: “si te paran en la calle no te rías, tu risa es inconfundible y te reconocerán”. Sí, reía de una manera cálida y contagiosa, certera en sus apreciaciones y muy solidaria: nos reuníamos a comer sabrosa feijoada con varios compañeros.

Clara y Marighella se conocieron en la sede del PCB. Al salir del elevador, él preguntó: “¿Quién es esa blanquita tan arregladita?” Era 1946, Clara se acababa de mudar a Río de Janeiro, escapando de la vigilancia paterna, un judío ruso migrante muy conservador. Ella quería ser piloto aviador, pero tuvo que conformarse con ser aeromoza, lo cual al partido le vino muy bien, pues ella transportaba sin problema los documentos por todo el país. El PCB aún gozaba del prestigio que Prestes, El Caballero de la Esperanza, le había dado con su larga marcha por el territorio en 1925. Marighella era el jefe, muy reputado por su bravura, del grupo parlamentario. La pareja tuvo varios motes: Clara dice que entre ellos se llamaban Caperucita y El Lobo Feroz, y el padre de ella, colérico, decía que su hija estaba con “un negro, comunista y católico”. En 1949 desaforaron a toda la bancada comunista y empezó de nuevo la clandestinidad. En 1954 ella cayó presa al llevar información a unos compañeros en Campinas.

Kubitschek decretó una amnistía y volvieron a la vida pública. Ella viajó a Cuba a un encuentro de mujeres que se suspendería en los días de la Crisis de Octubre, una experiencia inolvidable: vio un pueblo miliciano dispuesto absolutamente a todo frente al imperialismo. Al año siguiente viajó al encuentro mundial de mujeres socialistas en Moscú. Nada parecía anunciar la inminencia del golpe de Estado.