Alexia Villaseñor y Carolina Gómez

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 14

En México, la tasa de suicidios en 2024 se ubicó en 6.8 casos por cada 100 mil habitantes; hace unos años (2017) era de 5.3. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el mundo, de forma anual, alrededor de 800 mil personas se quitan la vida, pero por cada muerte autoinfligida puede haber al menos 20 intentos o personas en riesgo de llevarla a cabo.

En la región de las Américas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que cada acto de quitarse la vida afecta de manera desproporcionada a adultos mayores, ya que en personas de más de 50 años, 71 por ciento son hombres y 65 por ciento mujeres.

En el Día Mundial de Prevención del Suicidio, Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) detalló que esta institución trabaja para atender la salud mental. “Nos unimos a la campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum con la Línea de la Vida, una herramienta de apoyo y tratamiento oportuno”, agregó.

En un video en redes sociales, en la Semana Nacional de Salud Pública 2025, afirmó que la meta es que la salud mental sea reconocida como parte esencial del bienestar integral.