Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 13

En la reciente década las prácticas de la lactancia materna han mejorado en el país, pero aún no se alcanzan los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2012–2022) indican que el inicio temprano de la lactancia aumentó de 38.3 a 49.2 por ciento, la lactancia exclusiva en menores de seis meses creció de 14.4 a 33.6 por ciento y la continua a los 2 años pasó de 24.2 a 45.1 por ciento, señalaron participantes en el 10 Foro Nacional de Lactancia Materna 2025.

Esos avances muestran el impacto de una década de esfuerzos multisectoriales, pero en México sólo tres de cada 10 bebés menores de seis meses reciben lactancia exclusiva, muy por debajo de la meta internacional establecida por la OMS en 2025, que es de 50 por ciento.