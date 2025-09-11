Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 12

A partir de hoy y hasta el viernes 19 de septiembre se llevará a cabo el registro de aspirantes a la licenciatura en línea de la UNAM o Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (Suayed).

La casa de estudios habilitó un correo electrónico para resolver dudas e instó a los candidatos a verificar con cuidado que los datos que capturen sean correctos para evitar trámites o gastos posteriores. Del 11 al 22 de septiembre deberán pagar su derecho a examen, acudir a la toma de fotografía, digitalizar su firma y huella dactilar. Posteriormente, del 3 al 7 de noviembre habrá una simulación del examen, que se realizará en línea y se aplicará del 5 al 9 de noviembre. El 4 de diciembre se publicarán los resultados.