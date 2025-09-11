Reuters

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 12

En enero de 2023, el gobierno mexicano desplegó helicópteros armados y cientos de soldados en zonas rurales de Sinaloa para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante preso Joaquín El Chapo Guzmán. En la búsqueda del joven capo, los arquitectos de la operación trabajaron en estrecha colaboración con un poderoso aliado estadunidense: la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Analistas de la central elaboraron un expediente detallado sobre el hijo de El Chapo, conocido como “paquete de localización”. Para ejecutar el arresto, el Ejército mexicano desplegó una unidad de élite que fue entrenada, equipada y verificada por la CIA, dijeron una docena de funcionarios actuales y anteriores de Estados Unidos y México.

Esta investigación revela que la CIA ha llevado a cabo operaciones encubiertas en México durante años para localizar a narcotraficantes. El secreto: la agencia estadunidense trabaja en estrecha colaboración con grupos especiales de combate a las drogas dentro de las fuerzas armadas mexicanas.

Con el permiso del gobierno mexicano, la CIA proporciona entrenamiento y equipo a estos grupos, así como respaldo financiero para actividades, viajes incluidos.

Actualmente trabajan en México al menos dos unidades militares verificadas por la CIA: el grupo del Ejército que capturó a Ovidio y destacamento especial de inteligencia dentro de la Marina, de acuerdo con ocho fuentes de ambos países.

Para detallar las actividades de la CIA en México, Reuters entrevistó a más de 60 involucrados mexicanos y estadunidenses, incluidos ex agentes de la CIA, diplomáticos de ambos países, agentes antidrogas y mandos militares.