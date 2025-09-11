De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 12

La Secretaría de Educación Pública (SEP) entregó 344 títulos a egresados de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG) en los planteles de Puebla y Tlaxcala.

La titular de las UBBJG, Raquel Sosa Elízaga, señaló que esta casa de estudios cuenta con 214 sedes en todo el país y se prevé aumentarlas a 300 durante este sexenio, para cumplir con el compromiso presidencial de abrir más espacios en la educación superior.

En un comunicado, el titular del ramo, Mario Delgado Carrillo, afirmó que este hecho es para garantizar a los egresados la entrega de sus documentos en tiempo y forma.