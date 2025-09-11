Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 12
La Secretaría de Educación Pública (SEP) entregó 344 títulos a egresados de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG) en los planteles de Puebla y Tlaxcala.
La titular de las UBBJG, Raquel Sosa Elízaga, señaló que esta casa de estudios cuenta con 214 sedes en todo el país y se prevé aumentarlas a 300 durante este sexenio, para cumplir con el compromiso presidencial de abrir más espacios en la educación superior.
En un comunicado, el titular del ramo, Mario Delgado Carrillo, afirmó que este hecho es para garantizar a los egresados la entrega de sus documentos en tiempo y forma.
En Puebla, 168 egresados recibieron su título; de ellos, 54 corresponden a la sede de Cuetzalan; 52, a Chignautla, y 62, a la de Chiaut-zingo. De Tlaxcala se entregaron títulos a 166 estudiantes, 88 de Cuapiaxtla y 88 de Xaltocan.
Estratégicamente, los planteles se instalaron en lugares apartados o comunidades alejadas de las ciudades o zonas urbanas. “No estamos en las capitales de los estados. No estamos en lugares muy poblados. Estamos aquí donde hace falta y donde está la comunidad”, precisó Sosa.
Los jóvenes pueden ingresar a estas universidades sin necesidad de presentar examen.