Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 12

Ante una realidad marcada por “violencias normalizadas, exclusiones persistentes y la incertidumbre”, las cuales afectan a las juventudes del país, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) decidió llevar a cabo la primera Semana de Cultura de la Paz, con la cual busca responder a la urgencia de escucharlos, subrayó el rector Leonardo Lomelí.

Al inaugurar este encuentro, que se inició ayer y concluirá el próximo viernes, señaló que también tiene la finalidad de “reafirmar la tolerancia, la solidaridad y el respeto”, además de sumarse a un clamor social impostergable, que es “vivir sin miedo, sin odio y sin indiferencia”.

Ante directores, investigadores y estudiantes, Lomelí Vanegas resaltó que por primera vez en este ciclo lectivo, casi 36 mil alumnos de nivel medio superior participaron en un taller introductorio, guiados por 400 docentes. Aunado a esto, el Programa Universitario de Cultura de Paz y Erradicación de las Violencias, se encarga de articular estrategias de largo alcance.

Lo anterior, dijo, porque “vivimos coyunturas locales y globa-les atravesadas por discursos de odio, inequidades de género, desapariciones forzadas y precarización, fenómenos que afectan particularmente a los más jóvenes”.