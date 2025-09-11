Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 12
Ante una realidad marcada por “violencias normalizadas, exclusiones persistentes y la incertidumbre”, las cuales afectan a las juventudes del país, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) decidió llevar a cabo la primera Semana de Cultura de la Paz, con la cual busca responder a la urgencia de escucharlos, subrayó el rector Leonardo Lomelí.
Al inaugurar este encuentro, que se inició ayer y concluirá el próximo viernes, señaló que también tiene la finalidad de “reafirmar la tolerancia, la solidaridad y el respeto”, además de sumarse a un clamor social impostergable, que es “vivir sin miedo, sin odio y sin indiferencia”.
Ante directores, investigadores y estudiantes, Lomelí Vanegas resaltó que por primera vez en este ciclo lectivo, casi 36 mil alumnos de nivel medio superior participaron en un taller introductorio, guiados por 400 docentes. Aunado a esto, el Programa Universitario de Cultura de Paz y Erradicación de las Violencias, se encarga de articular estrategias de largo alcance.
Lo anterior, dijo, porque “vivimos coyunturas locales y globa-les atravesadas por discursos de odio, inequidades de género, desapariciones forzadas y precarización, fenómenos que afectan particularmente a los más jóvenes”.
Para contrarrestar un poco esa situación, Lomelí destacó que se han incorporado asignaturas en bachillerato y licenciatura que fomentan la resolución “pacífica” de conflictos.
El rector lamentó que este año se hayan registrado 59 enfrentamientos activos entre países, el mayor número desde la Segunda Guerra Mundial, con más de 150 mil muertes tan sólo en 2024.
A lo anterior se agrega que 110 millones de personas viven desplazadas y que el impacto económico asciende a casi 20 billones de dólares, 11.6 por ciento del PIB global.
En cuanto a la educación en México, apuntó que al primer trimestre de 2025 había 30.4 millones de jóvenes de 15 a 29 años, de los cuales 51 por ciento eran mujeres y 49 hombres; sin embargo, de esa población, 40 por ciento contaba con educación básica, otro 40 con media superior, 20 con superior y 1.1 carecía de instrucción formal.