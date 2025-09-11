▲ El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, encabezó ayer la celebración del centenario de la enfermería en la Cruz Roja Mexicana. Foto La Jornada

Alexia Villaseñor y Carolina Gómez

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 12

La enfermería es una piedra angular de la salud pública por la vocación de servicio y la cercanía al paciente, que tendrá un papel central ante el envejecimiento de la población, el aumento de padecimientos crónicos y mentales, señaló el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich.

Resaltó que dicha profesión es una de las expresiones más claras de solidaridad y compromiso social. “Me permito mencionar desde la Secretaría de Salud que actualmente las enfermeras ya tienen la autorización de prescribir bajo ciertas condiciones a las personas a las que atienden, hecho que es muy relevante en cómo ha evolucionado la medicina a lo largo de estos 100 años”, aseguró.

Durante la ceremonia por el centenario de la enfermería en la Cruz Roja Mexicana (CRM), el secretario federal mencionó tres cualidades de quienes la ejercen. La primera es la vocación requerida para estudiar y dedicarse a esta carrera. La segunda, el compromiso social de ayudar a sus semejantes. Por último, mantenerse actualizados, pues la medicina ha evolucionado mucho.

En la escuela de enfermería de la CRM en Azcapotzalco, Carlos Freaner Figueroa, presidente de la institución, aseguró que ser enfermero no es sólo tomar signos vitales o asistir a procedimientos médicos, es tener la capacidad de escuchar, consolar y comprender el sufrimiento de la persona.