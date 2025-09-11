Ap

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 11

Nueva York . Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, quien cumple más de 16 años en una prisión de California por abusar sexualmente de jóvenes feligreses, ha sido acusado formalmente de conspiración de crimen organizado y tráfico sexual, informaron ayer las autoridades.

Un jurado federal en Nueva York emitió la acusación alegando que Joaquín García, de 56 años, y otras cinco personas, incluida su madre, quien ayer fue detenida, explotaron la iglesia durante décadas para permitir el abuso sexual sistemático de niños y mujeres para la gratificación del líder religioso y su padre, Samuel Joaquín Flores, quien murió en 2014.

La nueva acta acusatoria indica que la actividad criminal incluía la creación de fotos y videos de abuso sexual infantil que comenzó después de que la iglesia fue fundada hace un siglo por el abuelo de Joaquín García, quien murió en 1964. A partir de ese momento, el padre de Naasón estuvo al frente de la iglesia hasta su muerte.