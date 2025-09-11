Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 10
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron 1.6 toneladas de cocaína en una operación marítima frente a las costas de Guerrero.
En la red social X señaló que “con esta acción suman más de 48 toneladas de cocaína aseguradas en el mar durante la presente administración”.
En comunicado conjunto, la SSPC, la Semar, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional indicaron que la droga quedó bajo custodia de elementos de la Marina.
El decomiso se llevó a cabo en recorridos de vigilancia marítima y aérea para mantener el estado de derecho, en la que participaron embarcaciones y unidades aéreas de la Armada de México que dieron seguimiento a rutas identificadas de presuntas embarcaciones dedicadas a actividades ilícitas.
El operativo evitó que unas 3 mil 200 millones de dosis llegaran a manos de los jóvenes.