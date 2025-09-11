Política
Ver día anteriorJueves 11 de septiembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/09/11. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/SSPC asegura 1.6 toneladas de cocaína en Guerrero; suman 48 en el sexenio/
A nterior
S iguiente
 
SSPC asegura 1.6 toneladas de cocaína en Guerrero; suman 48 en el sexenio
Foto
▲ La afectación económica a los grupos delictivos fue de 371 mil 800 milllones de pesos.Foto @SEMAR_mx
 
Periódico La Jornada
Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 10

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron 1.6 toneladas de cocaína en una operación marítima frente a las costas de Guerrero.

En la red social X señaló que “con esta acción suman más de 48 toneladas de cocaína aseguradas en el mar durante la presente administración”.

En comunicado conjunto, la SSPC, la Semar, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional indicaron que la droga quedó bajo custodia de elementos de la Marina.

El decomiso se llevó a cabo en recorridos de vigilancia marítima y aérea para mantener el estado de derecho, en la que participaron embarcaciones y unidades aéreas de la Armada de México que dieron seguimiento a rutas identificadas de presuntas embarcaciones dedicadas a actividades ilícitas.

El operativo evitó que unas 3 mil 200 millones de dosis llegaran a manos de los jóvenes.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto