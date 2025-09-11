▲ La afectación económica a los grupos delictivos fue de 371 mil 800 milllones de pesos. Foto @SEMAR_mx

César Arellano e Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 10

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron 1.6 toneladas de cocaína en una operación marítima frente a las costas de Guerrero.

En la red social X señaló que “con esta acción suman más de 48 toneladas de cocaína aseguradas en el mar durante la presente administración”.

En comunicado conjunto, la SSPC, la Semar, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional indicaron que la droga quedó bajo custodia de elementos de la Marina.