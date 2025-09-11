Gustavo Castillo y César Arellano

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 10

En todas las aduanas del país operan “al menos 555 empresas que podrían estar relacionadas con conductas presuntamente ilícitas”, de acuerdo con la investigación que abrió la Fiscalía General de la República (FGR) tras el aseguramiento, en marzo pasado, de 10 millones de litros de diésel que transportaba el buque Challenge Procyon y que pretendía introducir de manera irregular a territorio nacional por el puerto de Altamira, Tamaulipas.

“Resaltan 109 que realizan (presuntamente de manera legal) importación, exportación, comercialización, distribución, venta y adquisición de los combustibles”, además de operaciones de huachicol fiscal, y se benefician del robo de combustible en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en los puertos del Pacífico y el Golfo de México.

Asimismo, Transportadora del Pacífico y del Golfo de México, Grupo Potesta y Era Tech Combustibles estarían presuntamente involucradas con los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Los Zetas.