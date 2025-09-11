Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

La presidenta Claudia Sheinbaum exigió respeto para los marinos Adrián Omar del Ángel Zúñiga, quien murió durante una práctica de tiro real en instalaciones de Puerto Peñasco, Sonora, y Abraham Pérez Ramírez, quien según todos los indicios se suicidó. Ambos hechos, aseguró, se investigan.

Sobre el último, señaló que “salió en un medio su nombre y esta persona decide quitarse la vida. Obviamente tiene que hacerse la investigación”.

Ayer, en la mañanera del pueblo, la mandataria expresó su molestia por la manera en que se busca vincular los decesos con el reciente caso de huachicol fiscal. Lo que le ocurrió a Del Ángel Zúñiga “hasta ahora parece que fue un accidente, pero hay que hacer una investigación. Entonces, por respeto a la víctima, ya informará el gabinete de seguridad”. Detalló que “entró la Fiscalía General de la República a hacer la investigación, (pero) insistir en un tema tan lamentable y sentido me parece que no es correcto”.