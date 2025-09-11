César Arellano García

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 10

El contralmirante Fernando Farías Laguna, prófugo de la justicia, obtuvo una suspensión provisional que frena por momento su captura, ya que autoridades lo acusan de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos al presuntamente encabezar una red de corrupción relacionada con huachicol fiscal.

El marino promovió el recurso el pasado 29 de agosto ante el juzgado decimoprimero de distrito en materia penal en la Ciudad de México, 10 días después de que la Fiscalía General de la República (FGR) judicializó el expediente. Farías Laguna reclamó la orden de captura y su ejecución que haya librado un juez de control, así como la negativa de acceso a la carpeta de investigación.

José Alberto Rodríguez Rivera, secretario en funciones de juez, concedió la medida cautelar y fijó el pago de una garantía de 49 mil pesos para que surta efectos dicha suspensión.

El próximo 18 de septiembre, el juzgador determinará si concede al quejoso la suspensión definitiva.

En el acuerdo, el juez informó que el 26 de agosto, el abogado del quejoso fue contactado por la pareja de éste, quien le comunicó que el marino fue detenido en la capital, cuando arribaba a su domicilio, “por supuestos agentes de la fiscalía de la Ciudad de México, en conjunto con supuestos agentes de la Policía Federal Ministerial”.