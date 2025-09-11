Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 7
El Senado aplicará un programa de austeridad que implica acabar con el turismo parlamentario, suspender gastos superfluos y no aumentar las dietas de los legisladores, dio a conocer el presidente de la junta de coordinación política (Jucopo), Adán Augusto López Hernández, quien calculó con ello un ahorro de 500 millones de pesos, misma cifra que redujo a su propuesta inicial de presupuesto para 2026.
Ratificó que la solicitud de recursos para el siguiente año es idéntica a la de 2025, por lo que Morena propondrá la próxima semana a los integrantes de la Jucopo, diversas medidas de austeridad para su aprobación. Desde ahora se da por hecho que serán aceptadas, dado que el partido guinda tiene la mayoría en ese órgano de gobierno.
El político tabasqueño apuntó así, que ya no habrá más giras internacionales con cargo al erario. Independientemente del grupo parlamentario al que pertenezcan los legisladores, “han quedado suspendidos todos los viajes”, enfatizó.
Subrayó que la prioridad es garantizar el ingreso y prestaciones de los trabajadores. También dijo que se dio por concluido el contrato con una empresa que daba el servicio de valet parking y ahora los empleados de esa compañía, trabajan directamente para el Senado.
A la pregunta en torno a si el problema del “huachicol fiscal” impactará a la Cuarta Transformación, pues se presume que están implicado altos mandos de la Marina, el senador morenista enfatizó que cada quien es responsable de sus actos.
Descartó que afecte a su movimiento, ya que éste no es más que un puñado de 10 o 20 funcionarios públicos que han cometido una irregularidad.
Además, lo importante es seguir trabajando con la gente y entender que ahorita son tiempos de austeridad, añadió.
López Hernández puntualizó que la autoridad está obligada a investigar el caso hasta sus últimas consecuencias, y seguramente de la investigación saldrán presuntos responsables. Después de ello, habrá que seguir los procesos judiciales.
Quien haya cometido algún ilícito, debe pagar las consecuencias, sostuvo, al aceptar que el asunto del huachicoleo fiscal es grave, aunque lo más importantes es continuar en la lucha para erradicar la pobreza, que los servicios de salud estén al 100 por ciento y haya estabilidad económica.