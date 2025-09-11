Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 7

El Senado aplicará un programa de austeridad que implica acabar con el turismo parlamentario, suspender gastos superfluos y no aumentar las dietas de los legisladores, dio a conocer el presidente de la junta de coordinación política (Jucopo), Adán Augusto López Hernández, quien calculó con ello un ahorro de 500 millones de pesos, misma cifra que redujo a su propuesta inicial de presupuesto para 2026.

Ratificó que la solicitud de recursos para el siguiente año es idéntica a la de 2025, por lo que Morena propondrá la próxima semana a los integrantes de la Jucopo, diversas medidas de austeridad para su aprobación. Desde ahora se da por hecho que serán aceptadas, dado que el partido guinda tiene la mayoría en ese órgano de gobierno.

El político tabasqueño apuntó así, que ya no habrá más giras internacionales con cargo al erario. Independientemente del grupo parlamentario al que pertenezcan los legisladores, “han quedado suspendidos todos los viajes”, enfatizó.

Subrayó que la prioridad es garantizar el ingreso y prestaciones de los trabajadores. También dijo que se dio por concluido el contrato con una empresa que daba el servicio de valet parking y ahora los empleados de esa compañía, trabajan directamente para el Senado.