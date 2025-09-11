Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 6
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados determinó que será a mediados de la semana entrante cuando se empiece a analizar el Paquete Económico 2026 enviado al Congreso por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como las iniciativas de reforma en materia aduanera y de aranceles.
En una reunión extraordinaria de dicha comisión, su presidente, el morenista Carol Antonio Altamirano, propuso que el calendario para iniciar el estudio de los proyectos sea discutido el próximo miércoles 17 de septiembre, al tiempo que dejó abierta la posibilidad de hacer cambios en las fechas si hay nuevas propuestas de los grupos parlamentarios.
Enfatizó el compromiso de los diputados de mayoría de apoyar la política económica de la mandataria federal. “Estamos convencidos de ayudar a que el gobierno tenga recursos suficientes para cumplir sus funciones sociales, empezando por los que menos tienen”.
En el mismo tono, llamó a los integrantes de la comisión que encabeza a tener “un debate de altura y con sustento, donde no se necesitan descalificaciones, insultos ni escándalos”, y se comprometió a garantizar que sean escuchadas todas las voces.
A propósito de ese punto se manifestó Emilio Suárez Licona (PRI), quien llamó a considerar diversas iniciativas de su partido “coincidentes con las del grupo que hoy está en el gobierno”, así como a mantener una comunicación fluida con la Secretaría de Hacienda, así como con los estados y municipios.
El también priísta Jericó Abramo Masso pidió a Antonio Altamirano que considere las ideas de todos los grupos parlamentarios, que pueden tener “un buen destino fiscal y presupuestal. Tomémoslas en cuenta, no dejemos que mueran; no sólo analicemos lo que mande el Ejecutivo”.
La morenista Claudia Rivera Vivanco saludó que la propuesta económica de la presidenta Sheinbaum subraye la importancia de terminar con la evasión de impuestos. “Combatir el huachicol fiscal y las facturas falsas no sólo es una política financiera, es un acto de justicia para quienes sí cumplen con sus contribuciones”, recalcó.