Fernando Camacho y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 6

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados determinó que será a mediados de la semana entrante cuando se empiece a analizar el Paquete Económico 2026 enviado al Congreso por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como las iniciativas de reforma en materia aduanera y de aranceles.

En una reunión extraordinaria de dicha comisión, su presidente, el morenista Carol Antonio Altamirano, propuso que el calendario para iniciar el estudio de los proyectos sea discutido el próximo miércoles 17 de septiembre, al tiempo que dejó abierta la posibilidad de hacer cambios en las fechas si hay nuevas propuestas de los grupos parlamentarios.

Enfatizó el compromiso de los diputados de mayoría de apoyar la política económica de la mandataria federal. “Estamos convencidos de ayudar a que el gobierno tenga recursos suficientes para cumplir sus funciones sociales, empezando por los que menos tienen”.

En el mismo tono, llamó a los integrantes de la comisión que encabeza a tener “un debate de altura y con sustento, donde no se necesitan descalificaciones, insultos ni escándalos”, y se comprometió a garantizar que sean escuchadas todas las voces.