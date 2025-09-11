Alejandro Alegría

Diversas organizaciones de la sociedad civil aplaudieron que el gobierno federal haya propuesto aumentar los impuestos a las bebidas azucaradas y al tabaco en el Paquete Económico 2026. Sin embargo, consideraron que las actuales propuestas “aún son limitadas y requieren ser fortalecidas por el Congreso”.

Para los refrescos, plantearon que el impuesto debe elevarse a siete pesos por litro, mientras, en el caso del tabaco, debe ampliarse a tres pesos por cigarrillo, esto con base en recomendaciones internacionales. Lamentaron, además, que el paquete fiscal no incluya tasas a bebidas alcohólicas.

En conferencia realizada ayer, integrantes de organizaciones como El Poder del Consumidor, Salud Justa, Red de Acción sobre Alcohol y Fundar, reconocieron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por haber tomado la decisión de considerar estos impuestos saludables.

Llamaron al Legislativo a fortalecer la propuesta, considerar las recomendaciones internacionales –para ampliar los impuestos– e incorporar el gravamen al alcohol.

“No podemos seguir permitiendo que estas industrias se sigan haciendo ricas a costa de la salud y muerte de la población”, señaló Yahaira Ochoa, de Salud Justa.