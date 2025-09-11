Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 4

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, aseguró que nunca se ha escudado en el fuero, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que el panista debería explicar porque se ausentó del país seis años y sólo regresó cuando tuvo fuero.

Entrevistado en la Cámara alta antes del inicio de la sesión de este miércoles, dijo entender que al gobierno le moleste la crítica, pero “en lugar de descalificar en lo personal, mejor tengamos un debate de ideas”.