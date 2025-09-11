▲ El peor momento de la historia de un diplomático estadunidense en México fue el golpe de Estado a Madero, del que Lane Wilson fue orquestador, recordó ayer la mandataria. Foto Presidencia

Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 4

Además de ser “espurio”, Felipe Calderón es “entreguista, vendepatrias”, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo después de que el ex mandatario dijo en Washington que el “proceso de demolición” del Poder Judicial pasó “justo debajo de las narices” del entonces embajador estadunidense, Ken Salazar.

“Es indignante; no tiene otra palabra… Calderón, ex presidente espurio de México, va a Estados Unidos a decirles que su embajador debió haber intervenido en México para que no pasara la reforma al Poder Judicial. Fíjense en la gravedad”, expresó.

Interrogada en la mañanera de ayer sobre el tema, Sheinbaum expresó: “esa sí nos la regaló”, y pidió poner dos veces el video donde Calderón afirma que el ex embajador estadunidense en México “no se dio cuenta de lo que estaba pasando exactamente, y simplemente ignoró, lo que es terrible”.

“¿Sí le agarraron la onda?”, preguntó Sheinbaum en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

“Está hablando de la reforma al Poder Judicial. Fíjense la gravedad de lo que dice un ex presidente; ya saben que yo siempre le pongo el apellido espurio porque llegó con un fraude electoral al gobierno de México”.