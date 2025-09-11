Pide a Anaya explicar por qué se fue 6 años a estados unidos
“Indignante”, que reproche a EU que su embajador Salazar no frenó la reforma al PJF
Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 4
Además de ser “espurio”, Felipe Calderón es “entreguista, vendepatrias”, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo después de que el ex mandatario dijo en Washington que el “proceso de demolición” del Poder Judicial pasó “justo debajo de las narices” del entonces embajador estadunidense, Ken Salazar.
“Es indignante; no tiene otra palabra… Calderón, ex presidente espurio de México, va a Estados Unidos a decirles que su embajador debió haber intervenido en México para que no pasara la reforma al Poder Judicial. Fíjense en la gravedad”, expresó.
Interrogada en la mañanera de ayer sobre el tema, Sheinbaum expresó: “esa sí nos la regaló”, y pidió poner dos veces el video donde Calderón afirma que el ex embajador estadunidense en México “no se dio cuenta de lo que estaba pasando exactamente, y simplemente ignoró, lo que es terrible”.
“¿Sí le agarraron la onda?”, preguntó Sheinbaum en el salón Tesorería de Palacio Nacional.
“Está hablando de la reforma al Poder Judicial. Fíjense la gravedad de lo que dice un ex presidente; ya saben que yo siempre le pongo el apellido espurio porque llegó con un fraude electoral al gobierno de México”.
Es decir, añadió, “va a Estados Unidos y le preguntan qué opina de la política exterior y dice: ‘imagínense, ¿cómo es posible que la reforma al Poder Judicial haya pasado por las narices del embajador estadunidense y no haya hecho nada?’”
Entonces, la mandataria preguntó: “¿cuál es el peor momento de la historia de un diplomático estadunidense interviniendo en México? El golpe de Estado a (Francisco I.) Madero, del cual el embajador (Henry Lane) Wilson es orquestador.
“Viene un cambio en el gobierno de Estados Unidos y cambia la política”, recordó.
Pero Calderón, “ex presidente espurio de México”, va a ese país “a decirles que el embajador de Estados Unidos debió intervenir en México para que no pasara la reforma al Poder Judicial. O sea, aparte de espurio, ¿cómo le ponemos? Entreguista… vendepatrias”.
También señaló que son falsas las críticas del senador panista Ricardo Anaya al Paquete Económico 2026. “Pura politiquería”, subrayó.
“¿Por qué no explica que se fue seis años del país y regresó solamente con fuero?
“Dice que no se lleva muy bien con Calderón, pero son del PAN los dos, ¿no?”