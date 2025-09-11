▲ Los nuevos ministros de Suprema Corte de Justicia de la Nación llevaron a cabo su primer foro público, el cual fue inaugurado con una ceremonia indígena de purificación; estuvo dedicado a mujeres de pueblos originarios y afromexicanas. Foto SCJN

U

na tragedia más ha sucedido en la Ciudad de México: los primeros reportes señalaron que una pipa de gas volcó en una vialidad de la alcaldía Iztapalapa y generó un incendio que habría dejado, según el reporte disponible a la hora de cerrar esta columna, 67 heridos y tres muertos.

A reserva de lo que exprese el dictamen técnico, es oportuno reflexionar sobre el marco de irresponsabilidad casi institucionalizada, de deterioro de los servicios públicos y de disminución del presupuesto público para mantenimientos y revisiones, siempre con el factor de la corrupción como fuerte adelgazante de la capacidad del Estado, en sus diversos niveles, para garantizar a los pobladores un mínimo básico de seguridad y orden. A unas horas de la tragedia, un primer indicio de irregularidad empresarial fue difundido, en el sentido de que la Transportadora Silza, propietaria de la pipa, no tiene registro en Semarnat de póliza de seguro actualizado ni de responsabilidad por daño ambiental.

En la capital del país, pero en realidad en toda la zona conurbada con la Ciudad de México, pero en realidad en muchas partes del país, urbanas y rurales, superpobladas o con menor densidad demográfica, se vive un cuadro de acelerado descuido de obras y servicios, de atención gubernamental y cumplimiento de proyectos y promesas.

No sólo es el crimen organizado, la injusticia judicial, la corrupción en permisos, contratos y concesiones públicas, y la ineficacia de la representación popular (que a fin de cuentas son parte del mismo problema integral). Cada vez queda más de manifiesto que las estructuras urbanas, los servicios básicos, están en situación decadente. Lo mismo en el Metro de la Ciudad de México que en las carreteras federales o las avenidas inundadas en Guadalajara y su zona conurbada o en las muchas regiones ambientalmente devastadas, por dar algunos ejemplos.

Más allá de los mensajes ya acartonados de condolencias oficiales, de las promesas de castigo a los responsables circunstanciales y de anuncios de correcciones y mejoras, lo cierto es que muchos mexicanos viven en una diaria exposición peligrosa ante factores que deberían ser atenuados o conjurados por los órganos del Estado.