stá por terminar la fiesta de los automóviles chinos de menos de 300 mil pesos! El gobierno mexicano considera aumentar el arancel hasta un 50 por ciento; actualmente ya pagan 20 por ciento, anunció el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Según datos oficiales, de enero a julio de 2025, las marcas chinas registraron estas ventas: MG Motor, 27 mil 597 unidades; JAC, 14 mil 187; Changan, 8 mil 975; Great Wall Motor, 8 mil 424; Chirey, 5 mil 559; Foton, mil 354, y Jetour, 195. Las ventas de todas las marcas, incluyendo las de Estados Unidos, Europa y Asia, en el mismo periodo, fueron de 833 mil 824 vehículos. Comparativamente, la competencia china todavía es pequeña. La respuesta del sector automotor fue inmediata. El presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales, dijo que el incremento del arancel “amenaza las inversiones por más de 60 mil millones de pesos hechas por empresas mexicanas que han apostado por distribuir autos provenientes de China”.

Asesinan a influencer trumpista

Es condenable el asesinato del activista conservador Charlie Kirk mientras hablaba en una reunión pública en Utah, aunque no coincidamos con sus ideas. Varios videos captaron el momento de la agresión. De su cercanía con el presidente Trump habla la nota luctuosa que publicó la Casa Blanca. “El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo enviamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa, Erika, y a su familia. ¡Charlie, te queremos! Presidente Donald J. Trump”.

La ceremonia del Grito en Estados Unidos

Aunque es el 5 de mayo la fecha cuando se festeja a México en Estados Unidos como si fuera el día de la Independencia, en algunas ciudades también se celebra el 15 de septiembre y los consulados organizan ceremonias en las que se pronuncia el tradicional Grito. La Suprema Corte de Justicia despejó el camino para que los agentes federales lleven a cabo redadas de inmigrantes en Los Ángeles. Una jueza había suspendido las “patrullas itinerantes” que estaban realizando arrestos indiscriminados de personas únicamente por su raza, idioma, trabajo o ubicación.