David Brooks y Jim Cason

Corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 27

Nueva York y Washington. Angelo Rivero Santos, profesor y director académico del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, considera que la amenaza militar estadunidense contra Venezuela, aunque ahora peligrosa con la voladura de una lancha y la flotilla naval en el Caribe, no es algo nuevo o diferente. Pero sí demuestra una debilidad de Washington ante los cambios en el ámbito internacional donde ya no es el poder hegemónico.

En entrevista con La Jornada, Rivero Santos aborda el momento y sus antecedentes, como lo que revela el conflicto sobre Estados Unidos y su relación con el hemisferio.

–¿Qué significa el despliegue de las naves de guerra en el Caribe, la voladura de una lancha supuestamente transportando drogas y el ataque contra el gobierno de Venezuela?

–Es una continuación de una política que ha existido por lo menos los últimos 23 años… pero los eventos recientes, la voladura de este bote que supuestamente llevaba 11 narcotraficantes y drogas, te da a entender que han pasado de la amenaza a la acción, violando todo concepto de la Carta de Naciones Unidas e incluso de la ley de guerra que dice que al enemigo tú tienes que respetarle la vida, tienes que por lo menos advertirlo. Aquí no se llevó a cabo nada de eso.

“Entonces a mí me parece que lo que se está observando aquí es una continuación de una política que ha buscado siempre deslegitimar a Venezuela, contrarrestar la influencia venezolana –cosa que tiene que ver en gran parte con el éxito interesante que se tuvo en materia de regionalismo hasta 2013–. Venezuela planteó el fortalecimiento de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), planteó la solidaridad, la multipolaridad y la integración política entre los países de América Latina y el Caribe, cosa contraria a la lógica económica que se venía proponiendo en integración económica desde el consenso de Washington.

“Pero tampoco hay que olvidar que Venezuela está encima de las reservas petroleras más grandes del mundo como país.”

–Pero ahora la justificación ya no es la misma de las últimas dos décadas.

–Ahora dicen que son narcoterroristas. Entonces, siempre ha habido como la creación de una imagen que se ha acelerado con estas acciones de los últimos meses para hacer ver a Venezuela como un país en caos, un país donde el gobierno no es legítimo.

“Ahora, yo lo veo como una arremetida muy peligrosa, porque ya van a la acción, es parte también de una serie de estrategias que han fallado en tratar de cambiarle el comportamiento al gobierno en Venezuela y a la supuesta sublevación que desean en contra del régimen chavista.

“Recuérdese que Trump, en su primera campaña, tildó a los mexicanos de violadores y asesinos. Luego, en esta campaña habló de los haitianos que se estaban comiendo los perros de la gente en un pueblo en Ohio. Y lo que uno ve en el discurso hacia los venezolanos es… xenófobo en el sentido de que cuando él dice que los inmigrantes están invadiendo Estados Unidos, gran parte son inmigrantes venezolanos. Eso es muy peligroso, porque hay como un aumento en el tono de agresión que seguramente tiene un propósito político para satisfacer intereses internos, de sectores políticos de Florida. Pero pone a Venezuela en una situación muy complicada porque pasan de la retórica a la acción.”

–¿Pero cuál sería el objetivo de la actual política estadunidense con esta nueva amenaza de un ataque militar?