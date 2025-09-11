Aldo Anfossi

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 26

Santiago. Se cumplen 52 años del golpe cívico-militar que derrocó al gobierno democrático del presidente socialista Salvador Allende Gossens; los trágicos sucesos de ese día siguen machacando al país, tanto así como que la dictadura, sus víctimas, los victimarios y sus cómplices, son tema de cara a las elecciones generales de noviembre.

Los aspirantes derechistas de manera muy torpe han salido a justificar aquello, también a arrepentirse de lo dicho –“probablemente al principio, en 1973 y 1974, era bien inevitable que hubiese muertos”, dijo una–, para después volver a tropezar y, otro, decir que “sin duda, absolutamente” apoyaría un nuevo golpe de Estado en caso de repetirse las circunstancias de 1973.

El régimen del general traidor Augusto Pinochet –Allende lo designó comandante en jefe del ejército 20 días antes del golpe– se prolongó hasta marzo de 1990, periodo en el que gobernó sin piedad a sangre y fuego –“no se mueve ninguna hoja en este país si no la estoy moviendo yo, que quede claro, sostuvo en octubre de 1981–, y con la insensibilidad requerida para instaurar el régimen neoliberal que dejó a 38 por ciento de la población bajo la línea de pobreza y 17 por ciento de indigentes.