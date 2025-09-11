Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 26
Charlie Kirk, un activista conservador y aliado cercano del presidente Donald Trump, falleció ayer tras recibir un disparo en un acto universitario en Orem, Utah, un ataque que fue condenado por políticos de ambos partidos, informaron medios de Estados Unidos.
El historiador paquistaní Tariq Ali recordó en X que Kirk, de 31 años, “fue un emblema de la extrema derecha conservadora, apoyó todas las causas reaccionarias y defendió con especial firmeza las leyes de las armas. Hoy un disparo le reventó el cuello”.
Trump calificó el asesinato como “un momento oscuro” para Estados Unidos, y dijo que el activista fue “un mártir de la verdad y la libertad”, cuya misión fue “atraer a los jóvenes al proceso político”, y de nuevo atacó a la “izquierda radical” al sugerir que su retórica contribuyó al crimen, señaló Afp.
La visita de Kirk a la Universidad del Valle de Utah ayer era la primera de la gira American Comeback Tour, que recorrería 14 ciudades en otoño.
Él respondía una pregunta cuando se escuchó un solo disparo. Videos captados por asistentes muestran a la multitud gritando mientras el comentarista se encoge en su asiento y se lleva la mano al cuello.
“Un joven se acercó y preguntó cuántas personas transgénero han llevado a cabo tiroteos, y Charlie le respondió. Luego hizo otra pregunta, también sobre atacantes. Antes de que Kirk pudiera tomar el micrófono de nuevo, se escuchó el disparo”, afirmó Eva Terry a CNN.
Emma Pitts, otra testigo, dijo: “tras oír el disparo, se vio a Charlie desplomarse. Su cuello se giró y vimos sangre de inmediato”.
Kirk fue llevado a un centro médico, donde falleció después.
“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk, está muerto”, escribió Trump en Truth Social. “Nadie comprendía ni tenía el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Era querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos mucho!”, publicó el presidente, quien ordenó que las banderas estadunidenses ondeen a media asta hasta el 14 de septiembre.
El embajador en México, el coronel en retiro Ronald Johnson, dijo estar “profundamente entristecido por la muerte de Kirk, director general y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA.
El gobernador de Utah, el republicano Spencer Cox, describió el acto como un “asesinato político”.
Demócratas como el ex presidente Barack Obama, el gobernador de California, Gavin Newson, y la ex vicepresidenta Kamala Harris, entre otros, así como el senador independiente Bernie Sanders, condenaron el atentado.
En el exterior, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se sumó a las condenas.
Tras una confusión inicial sobre la detención de un sospechoso que fue dejado libre, el director de la Oficina Federal de Investigaciones, Kash Patel, señaló más tarde en X que había una persona bajo custodia policial, aunque también fue soltado.
Los investigadores describieron al ciudadano bajo custodia como una “persona de interés”, pero explicaron que aún buscan al autor del disparo. Tampoco se ha establecido el móvil del homicidio.
Según el comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, el arma fue accionada desde “el techo de un edificio a unos 180 metros de distancia”, publicó ABC News.
(Con información de Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares)