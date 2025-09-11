▲ Charlie Kirk estuvo a favor de leyes que permitían la portación de armas; políticos de toda índole condenaron el ataque. Foto Ap

De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 26

Charlie Kirk, un activista conservador y aliado cercano del presidente Donald Trump, falleció ayer tras recibir un disparo en un acto universitario en Orem, Utah, un ataque que fue condenado por políticos de ambos partidos, informaron medios de Estados Unidos.

El historiador paquistaní Tariq Ali recordó en X que Kirk, de 31 años, “fue un emblema de la extrema derecha conservadora, apoyó todas las causas reaccionarias y defendió con especial firmeza las leyes de las armas. Hoy un disparo le reventó el cuello”.

Trump calificó el asesinato como “un momento oscuro” para Estados Unidos, y dijo que el activista fue “un mártir de la verdad y la libertad”, cuya misión fue “atraer a los jóvenes al proceso político”, y de nuevo atacó a la “izquierda radical” al sugerir que su retórica contribuyó al crimen, señaló Afp.

La visita de Kirk a la Universidad del Valle de Utah ayer era la primera de la gira American Comeback Tour, que recorrería 14 ciudades en otoño.

Él respondía una pregunta cuando se escuchó un solo disparo. Videos captados por asistentes muestran a la multitud gritando mientras el comentarista se encoge en su asiento y se lleva la mano al cuello.

“Un joven se acercó y preguntó cuántas personas transgénero han llevado a cabo tiroteos, y Charlie le respondió. Luego hizo otra pregunta, también sobre atacantes. Antes de que Kirk pudiera tomar el micrófono de nuevo, se escuchó el disparo”, afirmó Eva Terry a CNN.

Emma Pitts, otra testigo, dijo: “tras oír el disparo, se vio a Charlie desplomarse. Su cuello se giró y vimos sangre de inmediato”.

Kirk fue llevado a un centro médico, donde falleció después.

“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk, está muerto”, escribió Trump en Truth Social. “Nadie comprendía ni tenía el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Era querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos mucho!”, publicó el presidente, quien ordenó que las banderas estadunidenses ondeen a media asta hasta el 14 de septiembre.