Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 25

París. Casi 200 mil personas protestaron ayer a lo largo y ancho de Francia con la consigna “bloquear todo”, al asumir Sébastien Lecornu como primer ministro, con la promesa de romper con el pasado y la amenaza de una moción de censura.

Las manifestaciones estuvieron marcadas por acciones disruptivas; hubo enfrentamientos y se realizaron alrededor de 540 detenciones, 200 de ellas en París, donde la jornada terminó con el incendio de un restaurante en centro de la ciudad.

Los manifestantes exigieron “servicios públicos que funcionen, más impuestos a los ricos y menos a los pobres, un reparto más justo de la riqueza”, resumió Jean-Baptiste, un trabajador de 30 años que protestó en París.

Las autoridades indicaron que fueron más de 197 mil manifestantes a escala nacional –los sindicatos reportaron 250 mil–, cerca de 600 concentraciones y más de 250 bloqueos.

Al parecer, el incendio que tuvo lugar en el céntrico barrio parisino de Châtelet-Les Halles, donde se registraron enfrentamientos entre policías y manifestantes, comenzó cuando un agente disparó una granada de gas lacrimógeno, según testigos entrevistados por la televisora LCI.