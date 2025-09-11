Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 25
Varsovia. El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, conversó ayer con su homólogo estadunidense Donald Trump sobre la acusación de que drones rusos ingresaron a su territorio, y a la que se sumaron varios países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
“Acabo de hablar por teléfono con el presidente Trump. Abordamos las numerosas violaciones del espacio aéreo polaco por drones rusos. Esta charla es parte de las consultas que celebró con nuestros aliados”, informó Nawrocki en su cuenta de X.
Los jefes de Estado y de gobierno de algunos de los principales países europeos calificaron de “inaceptable” la supuesta incursión de los vehículos no tripulados rusos sobre Polonia, al afirmar que se trata de un Estado miembro tanto de la Unión Europea como de la OTAN.
Alemania, Canadá, Francia, Países Bajos, Suecia, Irlanda y Hungría condenaron por separado la acción “agresiva” de Rusia y expresaron su solidaridad con Polonia.
El presidente francés, Emmanuel Macron, llamó a Moscú a poner fin a la “imprudente escalada” bélica. “No comprometeremos la seguridad de los aliados”, aseveró.
El secretario general de la alianza, Mark Rutte, exigió al Kremlin que “detenga la guerra en Ucrania” y “deje de violar el espacio aéreo aliado”, al advertir que la alianza defenderá “cada centímetro del territorio”.
El mandatario ucranio, Volodymir Zelensky, destacó que la agresión rusa amenaza a toda Europa, mientras la Unión Europea y Reino Unido urgieron a reforzar la defensa aérea y elevar la presión sobre Rusia.