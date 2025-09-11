Afp, Europa Press y Reuters

Varsovia. El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, conversó ayer con su homólogo estadunidense Donald Trump sobre la acusación de que drones rusos ingresaron a su territorio, y a la que se sumaron varios países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

“Acabo de hablar por teléfono con el presidente Trump. Abordamos las numerosas violaciones del espacio aéreo polaco por drones rusos. Esta charla es parte de las consultas que celebró con nuestros aliados”, informó Nawrocki en su cuenta de X.

Los jefes de Estado y de gobierno de algunos de los principales países europeos calificaron de “inaceptable” la supuesta incursión de los vehículos no tripulados rusos sobre Polonia, al afirmar que se trata de un Estado miembro tanto de la Unión Europea como de la OTAN.