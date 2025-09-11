Ap, Xinhua, The Independent, Reuters, Europa Press y Sputnik

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 24

Deir Al Balah. Israel bombardeó de nuevo Yemen, donde mató a 35 personas e hirió a 130 más, en momentos en que el primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdelrahman al Thani, afirmó que su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, debería ser llevado ante la justicia y consideró que el ataque contra negociadores de Hamas en Doha acabó con “toda esperanza” de liberar a los rehenes en Gaza.

La mayoría de los fallecidos estaban en Saná, la capital, donde un cuartel militar y una estación que surte combustible a hospitales fueron algunos de los sitios alcanzados.

Al Masirah, un canal de noticias satelital controlado por los hutíes, reportó esos ataques. También se informó de daños en viviendas próximas.

La oficina de medios hutí señaló que Israel atacó una instalación gubernamental en la ciudad de Hazm, la capital de la provincia de Jawf, en el norte del país.

Anuncian represalias

El presidente Mahdi al Mashat prometió continuar con los ataques, y advirtió a los israelíes que “permanezcan alertas, ya que la respuesta está por venir”. En tanto, la cancillería catarí acusó a Netanyahu de ser un “saboteador en jefe narcisista” decidido a arruinar las posibilidades de paz, luego de que bombardeó la capital catarí el martes.