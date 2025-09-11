Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 24
Deir Al Balah. Israel bombardeó de nuevo Yemen, donde mató a 35 personas e hirió a 130 más, en momentos en que el primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdelrahman al Thani, afirmó que su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, debería ser llevado ante la justicia y consideró que el ataque contra negociadores de Hamas en Doha acabó con “toda esperanza” de liberar a los rehenes en Gaza.
La mayoría de los fallecidos estaban en Saná, la capital, donde un cuartel militar y una estación que surte combustible a hospitales fueron algunos de los sitios alcanzados.
Al Masirah, un canal de noticias satelital controlado por los hutíes, reportó esos ataques. También se informó de daños en viviendas próximas.
La oficina de medios hutí señaló que Israel atacó una instalación gubernamental en la ciudad de Hazm, la capital de la provincia de Jawf, en el norte del país.
Anuncian represalias
El presidente Mahdi al Mashat prometió continuar con los ataques, y advirtió a los israelíes que “permanezcan alertas, ya que la respuesta está por venir”. En tanto, la cancillería catarí acusó a Netanyahu de ser un “saboteador en jefe narcisista” decidido a arruinar las posibilidades de paz, luego de que bombardeó la capital catarí el martes.
Majed al Ansari, portavoz de la cancillería de Qatar, indicó que Tel Aviv atacó Doha mientras los negociadores de Hamas discutían un acuerdo de tregua propuesto por Washington, poniendo un “objetivo en la espalda” de cualquier país que intente mediar la paz.
Agregó que su país está “tratando esto como un ataque directo a Qatar”, ya que Israel no emitió una advertencia a Doha ni consultó a Estados Unidos.
En tanto, el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, insinuó en el programa Special Report de Fox News que si en el ataque no mataron a los negociadores de Hamas, lo conseguirán la próxima vez.
Por su parte, Netanyahu amenazó en un video: “le digo a Qatar y a todas las naciones que acogen a terroristas: o los expulsan o los presentan ante la justicia... porque si ustedes no lo hacen, lo haremos nosotros”.
Qatar condenó las declaraciones y respondió que “Netanyahu es plenamente consciente de que la instalación de la oficina de Hamas se produjo en el marco de los esfuerzos de mediación de Qatar solicitados por Estados Unidos e Israel”.
Por su parte, Hamas declaró que el bombardeo “no afectará su toma de decisiones” y que seguirá emprendiendo esfuerzos para lograr la paz.