UE plantea suspender acuerdo
 
Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 24

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso ayer sanciones contra los ministros “extremistas” de Israel y una suspensión parcial del acuerdo entre la Unión Europea y el Estado israelí ante la “inaceptable” situación en Gaza, en una decisión aplaudida por la Autoridad Nacional Palestina y condenada por el régimen israelí. “Nunca se puede usar el hambre provocada por el hombre como arma de guerra. Por el bien de los niños, por el bien de la humanidad. Esto debe detenerse”.

