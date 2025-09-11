Emir Olivares Alonso

Pese los ataques contra la Global Sumud Flotilla por “el régimen genocida de Israel”, los integrantes de esa misión humanitaria decidieron continuar el recorrido por mar hacia la franja de Gaza. Anunciaron que este jueves zarparían desde un puerto en Túnez, informó parte de la delegación mexicana que participa en ese proyecto en una conexión por videollamada a una conferencia realizada en la Ciudad de México por grupos de activistas de apoyo a Palestina.

Desde ese lugar, los delegados mexicanos expresaron que luego de los ataques con drones israelíes a dos de los buques el lunes y martes, la totalidad de participantes en la misión –procedentes de 48 naciones– realizaron una asamblea en la que se decidió seguir el viaje pese a los riesgos que implica.

Señalaron que tendrán todas las previsiones y precauciones posibles: “no se trata de inmolarse, pero no debemos perder de vista que el objetivo central es el pueblo palestino frente al genocidio perpetrado por Netanyahu y por Donald Trump”.

En la Ciudad de México, Mariana Monroy, coordinadora de comunicación de la delegación local, afirmó que la exigencia al gobierno federal es que condene públicamente el ataque contra la flotilla y que afirme el carácter humanitario de ésta, que demande a Israel su seguridad y se implementen medidas consulares inmediatas para la protección de los connacionales que participan en la misión.