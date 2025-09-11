Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 30

Integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA), con sede en Puebla, junto con integrantes de diversas organizaciones sociales, marcharon ayer del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), con la exigencia de la liberación de personas detenidas a quienes consideran presos políticos. Además, mezclaron sus consignas con posiciones en contra del “intervencionismo extranjero” y contra la represión de las protestas. El contingente, en el que también participaron integrantes de la sección 9 y 10 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, partió poco después del mediodía con la intención de llegar a Palacio Nacional, pero ante el resguardo del primer cuadro de la ciudad para los actos conmemorativos por el aniversario del inicio del movimiento de Independencia, decidieron trasladarse a un costado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La manifestación fue para “exigir el cese definitivo de la guerra contra el pueblo, que se expresa de distintas maneras en casi todos los estados.”, explicó Rubén Sarabia, asesor de la UPVA. También pidieron justicia ante distintos casos de activistas asesinados, así como una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Después de tres horas concluyeron la movilización, pero adelantaron que el próximo 13 de octubre realizarán otra para condenar la “invasión y ocupación” española.