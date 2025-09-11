Vianney Carrera

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 30

Monterrey, NL., Un hombre de 52 años falleció ayer al caer del piso 20 de la construcción de la Torre Rise, en la colonia Obispado de Monterrey, la cual se prevé sea el rascacielos más grande de Latinoamérica. De acuerdo con los primeros reportes de protección civil municipal, el hombre realizaba trabajos de electricidad en el ducto de un elevador, aproximadamente a unos 100 metros de altura. Los cuerpos de emergencia del Centro de Coordinación para la Respuesta de Emergencia arribaron al lugar; en un primer informe se difundió que el sujeto aparentemente contaba con su equipo de seguridad completo, pero posteriormente se constató que ya no tenía signos vitales. Según Protección Civil de Monterrey el reporte se dio a las 12:41 horas; no obstante, fue horas después que la dependencia dio a conocer el incidente en la obras que se llevan a cabo en la avenida Constitución y Cerro de Picachos. La Torre Rise contará con 99 niveles y hasta 475 metros de altura; en ella se tiene contemplados hoteles, oficinas, centros de entretenimiento y de reunión.