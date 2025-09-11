Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 30

Oaxaca, Oax., Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos originarias del estado de Oaxaca condenaron la entrega de armamento israelí a la Policía Estatal por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que consideraron un apoyo al “genocidio en curso cometido por la entidad sionista contra el hermano pueblo palestino”.

En un comunicado firmado por 10 organizaciones, expresaron una condena enérgica por el reparto de 75 rifles de asalto calibre 5.56 milímetros modelo Arad de la empresa Israel Weapon Industries, armas de alto poder “de fabricación sionista”. Los colectivos consideraron que esa firma es “responsable de la muerte de 64 mil personas en Gaza, incluidos más de 20 mil niños”.

Puntualizaron que “la compra de armas y tecnología militar por el Estado mexicano es un apoyo claro al genocidio y contribuye a la opresión del pueblo palestino”.