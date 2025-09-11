▲ Dos personas murieron cuando la ambulancia en la que se trasladaban chocó contra otra unidad cerca de la autopista México-Querétaro, ayer en la mañana. Nueve pacientes resultaron heridos. reportaron autoridades mexiquenses. El vehículo de Protección Civil salió del municipio de Jilote-pec con 10 pacientes oncológicos y de hemodiá-lisis que tenían citas programadas en un hospital de la Ciudad de México. Según información oficial, el vehículo hospitalario chocó contra la parte trasera de otra unidad, lo que provocó el deceso del conductor de la ambulancia y una pasajera. Foto de redes sociales, con información de la corresponsal Silvia Chávez