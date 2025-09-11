Jesús Estrada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 29

Chihuahua, Chih., Ayer se confirmó que un bebé rarámuri de 11 meses murió por sarampión en el municipio de Camargo, donde al menos otros tres niños están hospitalizados por complicaciones de la enfermedad.

La Secretaría de Salud estatal informó que los contagios de ese padecimiento llegaron a 4 mil 161 en la entidad; 76 de éstos están activos; además, sumaron 18 fallecimientos relacionados con ese mal.

La dependencia detalló que ha confirmado mil 421 contagios en el municipio de Cuauhtémoc; 800, en la capital de Chihuahua; 204, en Nuevo Casas Grandes; 181, en Guachochi; 173, en Ojinaga; 123, en Delicias; 114, en Ahumada; 112 en Ciudad Juárez; 110, en Camargo, y en otras 39 demarcaciones documentó entre cien y uno.

La defunción más reciente ocurrió el 6 de septiembre en Camargo y correspondió a un bebé rarámuri que no estaba vacunado. Otros tres niños de la misma etnia, hijos de jornaleros agrícolas, están internados en el Hospital Regional de Delicias por sarampión, informó la jurisdicción sanitaria de esa localidad. Los pequeños fueron descubiertos en una casa de dos cuartos en la zona rural de Delicias, donde 27 rarámuris vivían hacinados; 12 eran niños y 15 adultos; 13 infantes y mayores de edad tuvieron síntomas.