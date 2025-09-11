Jared Laureles

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 29

Para la temporada invernal 2025-2026, que comienza en septiembre y termina en mayo, se prevén 48 frentes fríos, cifra ligeramente inferior al promedio histórico de 50.

No obstante, las temperaturas serán más cálidas que en años anteriores, informó Fabián Vázquez Romaña, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua.

Pronosticó de septiembre a noviembre temperaturas mínimas de entre uno y 3 grados centígrados por arriba del promedio climatológico de la mayor parte del país.

“En los últimos años la tendencia ha sido que la mayor parte de país tiene temperaturas por arriba del promedio en las temperaturas mínimas; es decir, es consistente el calentamiento que se ha visto, sobre todo en las temperaturas mínimas durante el invierno”, señaló.

En conferencia, el coordinador general del SMN indicó que a la fecha se han desarrollado tres frentes fríos, el último ya ingresó a territorio mexicano por Baja California.

Mencionó que para los últimos meses de este año se registrarán 23 eventos: septiembre (cinco), octubre (cinco), noviembre (seis) y diciembre (siete). En tanto, en los primeros cinco meses de 2026 se esperan 25: seis, en enero; cinco, en febrero; seis, en marzo y cinco en abril; en mayo la actividad disminuirá a tres sistemas frontales, marcando el cierre de la temporada.