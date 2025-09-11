De los corresponsales

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 29

El cadáver de un sujeto desaparecido en San Luis Potosí luego de las fuertes lluvias en la entidad del lunes pasado, fue hallado ayer en un arroyo del municipio de Tampacán. Mientras, en Durango, falleció un individuo que iba a caballo, arrastrado por el río Tunal, uno de los cauces crecidos por los desfogues de presas, medida necesaria pues los embalses están a punto de desbordarse.

El cuerpo de Fidel Hernández, reportado como desaparecido el lunes, fue encontrado en un arroyo a seis kilómetros de la comunidad Chiconamel, en la zona centro del municipio de Tampacán, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) potosina.

Por lo pronto, en la región Huasteca de San Luis Potosí continuaron las precipitaciones y se inundó el Barrio de San Rafael del municipio de Tamazunchale, por el incremento del río Moctezuma.

En Durango pereció Jesús Ayala, de 48 años, quien junto con otras cuatro personas intentó atravesar el río Tunal montado a caballo, en el municipio de la capital del estado; los acompañantes del Ayala desistieron de cruzar, y el jinete fue arrastrado por el cauce.

El Tunal es uno de los ríos cuya potencia aumentó debido a los desfogues de presas en Durango, acción necesaria por estar los embalses a punto de desbordarse.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aguaceros dejaron casi 300 millones de metros cúbicos de líquido durante los primeros nueve días de septiembre en las 10 presas que el organismo monitorea en Durango. En ese lapso el almacenamiento total de los embalses pasó de 34.5 por ciento a 42.1, señaló.