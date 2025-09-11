Jared Laureles

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 28

Mujeres mazatecas de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, exigieron al Poder Judicial de la Federación (PJF) con sede en Boca del Río, Veracruz, resolver el juicio de amparo en favor de Jacob Betanzos y cancelar las órdenes de aprehensión contra otros 13 defensores perseguidos, criminalizados y desplazados de su comunidad desde hace una década.

Argelia Betanzos, hija de Jaime Betanzos –preso político durante nueve años–, señaló ayer que el juez quinto de distrito Mario de la Medina Soto, adscrito a esa ciudad, tiene en sus manos la posible liberación de los 14 defensores mazatecos, cuya inocencia ha sido documentada.

En conferencia de prensa, destacó que la audiencia prevista para este jueves, en la que se analizará el caso de Jacob, será fundamental porque sentaría un precedente para las otras 13 personas, quienes ya han ganado amparos desde 2015, pero las autoridades de Oaxaca se han negado a acatar.

Además, consideró que el caso representa “un desafío” para la nueva justicia federal representada por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el abogado mixteco Hugo Aguilar, y por la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Celia Maya García, ya que la comunidad de Eloxochitlán ha sufrido la “criminalización y fabricación de delitos” para facilitar el despojo del río y del territorio mazateco.