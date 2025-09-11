Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 28

Veracruz, Ver., Ramón Valencia Pérez, ex candidato de Morena-Pvem a la presidencia municipal de Coxquihui, fue localizado sin vida la madrugada de ayer; horas después, desconocidos perpetraron un ataque con artefactos explosivos contra el domicilio de Lauro Becerra García, alcalde electo de la demarcación, quien obtuvo el cargo abanderado por el PAN, informaron fuentes de Seguridad.

Ayer, durante las primeras horas, las autoridades reportaron el hallazgo de segmentos humanos dentro de bolsas de plástico negras, en la carretera que comunica a la demarcación de Espinal con Coxquihui, en la sierra del Totonacapan; junto a los restos había cartulinas con mensajes atribuidos a la delincuencia organizada.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que un equipo multidisciplinario forense realizó las diligencias correspondientes y confirmó que se trataba de dos víctimas, una de las cuales es Ramón Valencia, reportado como desaparecido el lunes pasado, en la comunidad de Sabaneta; la otra persona fallecida permanece en calidad de no identificada.

Atacan con explosivos la casa del munícipe electo

Más tarde, la casa del panista Lauro Becerra fue agredida con explosivos, lanzados con drones; las detonaciones en el área provocaron que alumnos de una escuela fueran desalojados.