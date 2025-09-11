▲ Elementos de Seguridad Pública de Veracruz resguarda-ron ayer bodegas del Organismo Público Electoral, en Xalapa; además, autoridades colocaron vallas metálicas para controlar el acceso. Foto Carlos Nava

Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 28

Xalapa, Ver., Personal del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEEV) realizó ayer el recuento de 51 paquetes correspondientes a los comicios que se efectuaron el pasado primero de junio para designar presidente municipal en Poza Rica.

Dicho proceso se efectuó en las instalaciones del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Xalapa, debido a un recurso de inconformidad presentado por Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez, candidata de Sigamos Haciendo Historia (Morena-PVEM), contra el triunfo del abanderado de Movimiento Ciudadano (MC), Emilio Olvera Andrade, quien ganó con una diferencia de menos de mil votos.

Rodríguez Rodríguez confió en que los nuevos resultados le darán la victoria; mientras, Olvera Andrade ha señalado en múltiples ocasiones que dicho procedimiento es ilegal, además de que teme que los documentos hayan sido alterados.

Las bodegas del OPLE en Xalapa fueron resguardadas este miércoles por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, que portaban equipos antimotines; además, las autoridades colocaron vallas metálicas para controlar el acceso.

Durante el escrutinio de los paquetes electorales se apartaron los sufragios que se consideraron confusos o tuvieron alguna irregularidad, para que sean presentados después en sesión privada a los tres magistrados del TEEV. Según Gabriel Zúñiga Ovando, representante de Morena ante el OPLE, se pudieron “recu-perar” unos 70 votos a favor de Adanely Rodríguez, además fue cancelado “un número importante” de los que favorecieron al otro aspirante.