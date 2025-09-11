Protestas en Toronto por exhibición de filme israelí
▲ Manifestantes pro palestinos ondearon banderas y carteles frente al Roy Thomson Hall, donde se proyectó el documental The Road Between Us: The Ultimate Rescue durante el Festival Internacional de Cine de Toronto en Ontario, Canadá. La cinta narra cómo el general israelí retirado Noam Tibon salvó a su familia y a otras personas durante los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023.Foto Afp
Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 9
