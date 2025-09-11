The Independent

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 8

En sus nuevas memorias, el actor Charlie Sheen se sincera sobre su tumultuosa vida como una de las figuras más notorias de Hollywood. The Book of Sheen documenta los diversos escándalos sexuales y de drogas, así como su época como uno de los actores mejor pagados de la industria. Ahora, sobrio, Sheen reflexiona sobre su vida y sus problemas en este franco libro. También es objeto de un documental de Netflix, Aka Charlie Sheen, que se estrenó ayer.

Nacidos en la realeza deHollywood, Sheen y su hermano Emilio Estévez tuvieron una infancia poco convencional, creciendo en platós de cine junto a estrellas como Marlon Brando, Sophia Loren y O. J. Simpson. Sheen tuvo problemas con el alcohol y las drogas desde muy joven, pero desarrolló una peligrosa adicción cuando comenzó a dedicarse a la interpretación. Su carrera ha sido objeto de especulaciones sensacionalistas durante décadas, pero podría decirse que éstas alcanzaron su punto álgido durante su infame despido de la comedia Dos hombres y medio, ganadora de un Emmy en 2011.

El libro comienza con Sheen revelando que estuvo a punto de morir el día que nació, después de que su cordón umbilical se enrollara alrededor de su cuello. Relata que el médico que le salvó la vida se llamaba Irwin Shaybone. En su honor, los padres del futuro actor, Martin y Janet Sheen, bautizaron al hijo con su nombre: Carlos Irwin Estévez.

También escribe abiertamente sobre su vida sexual, y afirma que perdió la virginidad con una trabajadora sexual en Las Vegas cuando aún estaba en secundaria. Dice que “(tomó) prestada” la tarjeta de crédito de su padre, que dormía en la habitación de hotel contigua, para pagar los servicios de la mujer.

Sheen acababa de empezar a trabajar con la productora Glennis Liberty como mánager cuando tomó la decisión de utilizar el apellido que adoptó su padre para actuar. “Me había reunido con mi padre la semana anterior y obtuve su bendición para el cambio de nombre”, escribe Sheen. Su hermano menor, Emilio, ya actuaba, y había decidido utilizar su nombre de nacimiento, Estévez.