Revela sus diversos escándalos sexuales y de drogas
Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 8
En sus nuevas memorias, el actor Charlie Sheen se sincera sobre su tumultuosa vida como una de las figuras más notorias de Hollywood. The Book of Sheen documenta los diversos escándalos sexuales y de drogas, así como su época como uno de los actores mejor pagados de la industria. Ahora, sobrio, Sheen reflexiona sobre su vida y sus problemas en este franco libro. También es objeto de un documental de Netflix, Aka Charlie Sheen, que se estrenó ayer.
Nacidos en la realeza deHollywood, Sheen y su hermano Emilio Estévez tuvieron una infancia poco convencional, creciendo en platós de cine junto a estrellas como Marlon Brando, Sophia Loren y O. J. Simpson. Sheen tuvo problemas con el alcohol y las drogas desde muy joven, pero desarrolló una peligrosa adicción cuando comenzó a dedicarse a la interpretación. Su carrera ha sido objeto de especulaciones sensacionalistas durante décadas, pero podría decirse que éstas alcanzaron su punto álgido durante su infame despido de la comedia Dos hombres y medio, ganadora de un Emmy en 2011.
El libro comienza con Sheen revelando que estuvo a punto de morir el día que nació, después de que su cordón umbilical se enrollara alrededor de su cuello. Relata que el médico que le salvó la vida se llamaba Irwin Shaybone. En su honor, los padres del futuro actor, Martin y Janet Sheen, bautizaron al hijo con su nombre: Carlos Irwin Estévez.
También escribe abiertamente sobre su vida sexual, y afirma que perdió la virginidad con una trabajadora sexual en Las Vegas cuando aún estaba en secundaria. Dice que “(tomó) prestada” la tarjeta de crédito de su padre, que dormía en la habitación de hotel contigua, para pagar los servicios de la mujer.
Sheen acababa de empezar a trabajar con la productora Glennis Liberty como mánager cuando tomó la decisión de utilizar el apellido que adoptó su padre para actuar. “Me había reunido con mi padre la semana anterior y obtuve su bendición para el cambio de nombre”, escribe Sheen. Su hermano menor, Emilio, ya actuaba, y había decidido utilizar su nombre de nacimiento, Estévez.
“Lo que le dije a papá fue que utilizar el apellido Sheen me permitía dar un portazo a los recientes fracasos académicos y deportivos a los que me sentía vinculado desde el nombre Estévez”, escribe Sheen, y añade: “No me avergonzaba del nombre, quería sonar diferente cuando se hablara de mí”.
Los problemas de drogadicción del actor están bien documentados. Habla abiertamente en el libro de sus tribulaciones relacionadas con el abuso de sustancias, como fumar marihuana por primera vez cuando sólo tenía 11 años y ser detenido a los 15 después de que la policía descubriera una pipa en su automóvil. Probó la cocaína por primera vez durante el rodaje de la película de Oliver Stone Pelotón. Más tarde se convertiría en adicto al crack, droga que consumió por primera vez en 1992 y que, según él, lo llevó a “otra galaxia”. Pero ese narcótico “reconfiguró mi corteza frontal a la velocidad de la luz”, confesó.
El actor empezó a salir con la actriz Denise Richards en 2001, con quien se casó en 2002 y tuvo dos hijas, se divorció en 2005.
Sheen también se refiere a Matthew Perry cuando asistía a un grupo de apoyo para adictos a las drogas que organizaba el difunto actor de la serie Friends. “Matt y yo compartíamos una verdad profunda. Nunca he conocido a nadie que utilizara con más maestría el humor como escudo deflector para mantenerte (en el grupo) el tiempo justo. Me encantó cada minuto que pasamos juntos, y la pasaba mucho mejor con Matthew allí que con la mayoría de la gente en situaciones más tradicionales”.
Fue diagnosticado de VIH en 2011 tras sufrir “cefaleas en racimos sin parar” y “delirantes sudores nocturnos”. Le sorprendió descubrir que su enfermedad era en realidad el sida, pero encontró cierto “alivio al saber que tenía a (su) disposición todo un conjunto de medicinas de alta tecnología para someter a ese monstruo”. En 2015 hizo pública su enfermedad, que ahora controla con varios medicamentos antirretrovirales.