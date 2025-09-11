Jorge Caballero

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 7

Atisbando en uno de los episodios históricos más lóbregos en México, el director Luis Estrada estrena su primera serie televisiva, Las muertas, basada en el libro de Jorge Ibargüengoitia, quien a su vez se inspiró en el caso verídico del desarrollo, ascenso y caída de las hermanas González Valenzuela: Las Poquianchis, quienes construyeron un imperio de burdeles en el país en la década de los años 60, quedando marcadas en la historia como las asesinas seriales más despiadadas y temidas en territorio nacional.

En entrevista con La Jornada, el director Luis Estrada señaló que las exigencias cinematográficas para hacer La muertas y lo que le requirió por ser su primer trabajo en este formato: “fue un reto enorme porque creo que Las muertas es uno de los grandes libros de la literatura universal no solamente mexicana. Tuve la suerte de acercarme a la novela hace muchos años desde que salió editada por primera vez y se me volvió una especie de obsesión querer hacer algún día una película o algo a partir de la novela, porque creo que conjuga muchos de los temas y los problemas por los que pasa este país, pero con la perspectiva, la mirada con la ironía y la sátira de Jorge Ibargüengoitia. Creo que el gran reto era justamente encontrar la mejor forma de trasladarla de la literatura a la pantalla, tratando sobre todo de mantener el tono de esta historia escabrosa y sórdida que fue la de Las Poquianchis”.

Las Poquianchis

El director de El Infierno, continuó: “creo que el genio de Ibargüengoitia logró con estos elementos de la vida real que la historia de Las Poquianchis, las hermanas González Valenzuela, hacer de ello una sátira maravillosa en la que el reto implicaba trasladarlo y seguir respetando ese tono, era lo que más me importaba. Por supuesto, en términos de producción es lo más ambicioso que he hecho en mi vida, porque además asumí hacerla con el mismo rigor y cuidado como si fuera una película. Es raro que una serie de estas dimensiones como Las muertas la dirija y la escriba el mismo equipo, porque normalmente una sola persona o grupo no se hace cargo de la dirección de todos los capítulos, y esa fue una decisión que tomé en acuerdo con Netflix, porque justamente para mí se trataba de mantener el arco y la progresión dramática de estos increíbles personajes, que en la novela se conocen como las hermanas Baladro, trasladando la historia lo más fielmente posible para que se pudiera reconocer en la serie”.

El Perrito Estrada, como se le llama cariñosamente en el ambiente cinematográfico, mencionó cómo se desdobló a lo largo de su vida la historia de Las muertas. “Cuando ya estaba implantada la historia en mi cabeza, a lo largo de la carrera varias veces intenté obtener los derechos, por una u otra razón alguien los tenía, nunca los había podido adquirir y llegó el momento después de la experiencia de mi reciente película ¡Que viva México!, que fue muy bien recibida en Netflix, la vieron 30 millones de personas, y cuando me preguntaron ¿qué quería hacer?, mi primera respuesta fue decirles Las muertas. En ese momento todavía la concebía como una película, pero siempre que pensaba en ella me decía: tengo que sacar demasiado para poder trasladarla del libro a la pantalla y creo que afortunadamente el mejor formato para trasladarla era de un serial, que digo que son casi como seis películas, pero siempre con un eje conductor: el ascenso y la caída de las hermanas Baladro, en este tono maravilloso que plantea Ibargüengoitia”.