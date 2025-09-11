Clara Zepeda

Enviada

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 23

Tampico, Tamps., Los incentivos son elementales para que las empresas en México reduzcan sus emisiones de dióxido de carbono, con prohibiciones no se llega a ninguna parte, toda vez que hace falta regulación y créditos de carbono, afirmó Eduardo Piquero, director de MÉXICO2.

En el marco de la quinta edición del México Carbon Forum, Piquero detalló que se necesita canalizar a un sector grande las emisiones de México, como en energía eléctrica, petróleo y gas, pues no se puede dejar de consumir la primera de un momento para otro, ni tener un sustituto de los segundos de inmediato.

El especialista reveló que Yucatán, Colima, Ciudad de México, Morelos, el estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí Durango, Zacatecas y Tamaulipas, son las 11 entidades que ya tienen un impuesto de gases de efecto invernadero, pero no hay suficientes créditos de carbono.

Detalló que todos los impuestos sobre los gases de efecto invernadero en México –los cuales son aplicados a las emisiones de gases contaminantes como el dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, con el fin de desincentivar su liberación a la atmósfera y fomentar la sostenibilidad– son diferentes.