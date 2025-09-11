Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 22
Un grupo de ahorradores de Came, la financiera que desapareció del radar de las autoridades a inicios de este año y hoy se encuentra intervenida, presentó ayer a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) una petición para que el Estado les restituya parte de sus recursos perdidos.
La petición fue presentada por Edward Martin Regalado, socio fundador del despacho Regalado & Galindo Abogados, que representa a más de 60 ahorradores de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo).
“Hoy se presentó una demanda de responsabilidad patrimonial del Estado contra la CNBV, por su actuación irregular en la supervisión de Came”, indicaron ahorradores y el despacho en un comunicado.
Una demanda patrimonial del Estado es una reclamación que un particular puede interponer contra el Estado para obtener una indemnización por daños o perjuicios sufridos en su patrimonio, derechos o bienes, como resultado de una actuación irregular u omisión.
Los ahorradores exigen que el Estado los indemnice por tres conceptos: daño material por la pérdida de su dinero; daño moral por la afectación a su integridad sicológica y daños punitivos, a fin de que se imponga a la CNBV una sanción ejemplar para que “en verdad proteja los intereses del público ahorrador y evite la supervisión irregular de las financieras populares que año tras año envuelve a la CNBV en escándalos por este tipo de quebrantos”.
La demanda fue recibida por la oficialía de partes de la CNBV, según el comunicado.
Came dejó de reportar información a las autoridades financieras en enero de este año y a finales de marzo, bloqueó todas las cuentas de sus ahorradores y cerró sus oficinas y sucursales.
El 13 de junio la CNBV intervino a Came “con el propósito de suspender sus operaciones y así salvaguardar los intereses de los ahorradores”.
Información de la CNBV al cierre de 2024 indica que Came contaba con más de un millón 300 mil ahorradores y mil 600 millones de pesos del público.
En la demanda presentada este miércoles, el despacho y los ahorradores argumentan que la CNBV debe demostrar la regularidad de su supervisión sobre Came y que los mismos accionistas de la financiera han confesado en reuniones que se cometió un fraude que asciende a poco más de mil 700 millones de pesos y comenzó en 2021.
“La CNBV traicionó la confianza legítima que generó en los ahorradores de Came al publicar, durante tantos años, información falsa sobre la institución, empezando por sus supuestos activos y su pretendida solvencia”, detallaron los abogados y ahorradores.