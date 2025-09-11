Julio Gutiérrez

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 22

Un grupo de ahorradores de Came, la financiera que desapareció del radar de las autoridades a inicios de este año y hoy se encuentra intervenida, presentó ayer a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) una petición para que el Estado les restituya parte de sus recursos perdidos.

La petición fue presentada por Edward Martin Regalado, socio fundador del despacho Regalado & Galindo Abogados, que representa a más de 60 ahorradores de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo).

“Hoy se presentó una demanda de responsabilidad patrimonial del Estado contra la CNBV, por su actuación irregular en la supervisión de Came”, indicaron ahorradores y el despacho en un comunicado.

Una demanda patrimonial del Estado es una reclamación que un particular puede interponer contra el Estado para obtener una indemnización por daños o perjuicios sufridos en su patrimonio, derechos o bienes, como resultado de una actuación irregular u omisión.

Los ahorradores exigen que el Estado los indemnice por tres conceptos: daño material por la pérdida de su dinero; daño moral por la afectación a su integridad sicológica y daños punitivos, a fin de que se imponga a la CNBV una sanción ejemplar para que “en verdad proteja los intereses del público ahorrador y evite la supervisión irregular de las financieras populares que año tras año envuelve a la CNBV en escándalos por este tipo de quebrantos”.