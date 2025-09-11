Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 21
El secretario de Hacienda, Édgar Amador, adelantó que están por levantar la intervención gerencial a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, porque “no hay pruebas fehacientes” de los señalamientos por presunto lavado de dinero que hizo el Departamento del Tesoro.
A pregunta expresa en la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que el Departamento de Estado no entregó pruebas que sustentaran la acusación.
Manifestó que la intervención hecha en junio fue una medida preventiva para proteger al sistema financiero, porque “se generaron algunos problemas menores”.
Édgar Amador complementó que esa medida fue para “proteger a los ahorradores y al sistema de pagos, que no hubiera un contagio de estas instituciones”.
Aunque “son jugadores de menor talla” dentro del sistema financiero, “representan uno por ciento de los activos, siempre hay que cuidar el riesgo de contagio”.
Subrayó que “al intervenir el mismo día de las órdenes del Departamento de Estado” se logró que no hubiera nerviosismo entre los ahorradores.
Además, resaltó que el sistema bancario mexicano demostró su solidez y funcionamiento.
Entonces, ratificó, “todo está transcurriendo de manera normal, incluso estamos por levantar las intervenciones”.
Resaltó que en el caso de Intercam, todas las divisiones, salvo la licencia bancaria, fue adquirida por Kapital Bank; “del lado de CIBanco, “el negocio fiduciario ya fue transferido a otra a institución y en el tema de Vector, la intervención está transcurriendo de manera normal”.
–¿Qué va a quedar de Intercam y CIBanco?, si ya están en calidad de cascarones.
–El proceso de intervención, corre muy claro, tenemos que recorrer las distintas etapas y se irá anunciando conforme avancemos. Todavía tenemos que ver el acomodo de los activos.