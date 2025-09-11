Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 21

El secretario de Hacienda, Édgar Amador, adelantó que están por levantar la intervención gerencial a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, porque “no hay pruebas fehacientes” de los señalamientos por presunto lavado de dinero que hizo el Departamento del Tesoro.

A pregunta expresa en la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que el Departamento de Estado no entregó pruebas que sustentaran la acusación.

Manifestó que la intervención hecha en junio fue una medida preventiva para proteger al sistema financiero, porque “se generaron algunos problemas menores”.

Édgar Amador complementó que esa medida fue para “proteger a los ahorradores y al sistema de pagos, que no hubiera un contagio de estas instituciones”.

Aunque “son jugadores de menor talla” dentro del sistema financiero, “representan uno por ciento de los activos, siempre hay que cuidar el riesgo de contagio”.