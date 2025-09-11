Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 21
La aviación mexicana vivió un día histórico. El Halcón 2.1, primer avión fabricado en el país en casi 70 años, no sólo hizo su primer vuelo de exhibición, sino que recibió una certificación que lo avala como aeronave ligera deportiva.
“Es un día histórico. Este registro es el 0001, es decir, volvemos a la aviación. México vuelve a producir y levanta el vuelo y nos va a ir muy bien, vamos a ir muy lejos”, señaló Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE).
El funcionario comentó que el sello entregado por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) avala al Halcón 2.1 de Horizontec como una aeronave ligera deportiva, lo cual “tiene un impacto que no sólo es muy importante para recuperar el peso de México en su propia aviación, sino también en todos los demás sectores de la economía, porque ahora qué argumento podría haber para que no hagamos lo propio en lo que nos propongamos”.
Comentó que esto muestra que la nación puede fabricar semiconductores, crear inteligencia artificial y vehículos. Señaló que el país debe importar menos y producir más. “Exportar sí, perfecto, por supuesto, podemos competir, somos una gran potencia exportadora, pero importar menos, porque exportamos mucho, pero importamos demasiado.”
Apuntó que México ya desarrolla un auto eléctrico, autobuses para la electromovilidad, motores y baterías, “porque de eso va a depender el bienestar del país”.
En el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Ebrard Casaubón comentó que México es el productor número 12 de aviación a nivel global, “pero no teníamos un avión propio”.
Señaló que el proyecto de Horizontec nació hace 11 años en Celaya, Guanajuato. “Todo el mundo les dijo que iba a ser muy difícil, es imposible, en México no se ha registrado una aeronave hace décadas. En 1957, si se incluyen los aviones para fumigar, pero si incluimos los aviones en serio, a otra escala, pues es mucho antes”.
Reconoció que el Halcón 2.1 no recibió recursos públicos y esto significa que México puede innovar en cualquier campo.
Después de comentar que es muy diferente diseñar una aeronave que sólo construir y exportar, Ebrard Casaubón explicó que esta aeronave es más ligera, tiene un costo tres veces menor que una Cessna usada y el costo de operación por hora es casi cuatro veces menor que otra aeronave.
Apuntó que el Halcón 2.1, en el que viajó como parte de la exhibición inaugural, tiene una autonomía de más mil kilómetros y utiliza gasolina Premium o roja.
“Significa el regreso de México a la fabricación de aeronaves propias”. Anunció que Horizontec ya tiene 18 pedidos y con el certificado se acerca al mercado de exportación.
El funcionario comentó que se espera que esta industria crezca a partir de esta aeronave, pues hay un ecosistema de proveedores. “México tuvo un desarrollo relevante entre 1915 y 1930 de aviación con los Talleres Aeronáuticos Nacionales. Íbamos muy bien y ahora vamos a ir mejor”.