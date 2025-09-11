▲ El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, realizó un vuelo de prueba en el Halcón 2.1, una aeronave ligera. Foto Germán Canseco

Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 21

La aviación mexicana vivió un día histórico. El Halcón 2.1, primer avión fabricado en el país en casi 70 años, no sólo hizo su primer vuelo de exhibición, sino que recibió una certificación que lo avala como aeronave ligera deportiva.

“Es un día histórico. Este registro es el 0001, es decir, volvemos a la aviación. México vuelve a producir y levanta el vuelo y nos va a ir muy bien, vamos a ir muy lejos”, señaló Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE).

El funcionario comentó que el sello entregado por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) avala al Halcón 2.1 de Horizontec como una aeronave ligera deportiva, lo cual “tiene un impacto que no sólo es muy importante para recuperar el peso de México en su propia aviación, sino también en todos los demás sectores de la economía, porque ahora qué argumento podría haber para que no hagamos lo propio en lo que nos propongamos”.

Comentó que esto muestra que la nación puede fabricar semiconductores, crear inteligencia artificial y vehículos. Señaló que el país debe importar menos y producir más. “Exportar sí, perfecto, por supuesto, podemos competir, somos una gran potencia exportadora, pero importar menos, porque exportamos mucho, pero importamos demasiado.”

Apuntó que México ya desarrolla un auto eléctrico, autobuses para la electromovilidad, motores y baterías, “porque de eso va a depender el bienestar del país”.

En el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Ebrard Casaubón comentó que México es el productor número 12 de aviación a nivel global, “pero no teníamos un avión propio”.