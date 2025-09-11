Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2025, p. 17

Petróleos Mexicanos (Pemex) pagará todos los adeudos de 2024 y 2025 que mantiene con sus proveedores, aseguró Víctor Rodríguez Padilla, director general de la empresa pública.

Al participar en un foro de energía realizado en Veracruz, refirió que con el fondo de inversión de 250 mil millones de pesos que se creó como parte del Plan Estratégico 2025-2030 de la petrolera se logrará ese objetivo.

“Tenemos un vehículo especial que nos está permitiendo pagar a los proveedores. Vamos a poder cumplir todo lo que se debe en un programa que ya está tomando sus frutos en este momento.”

Precisó que hasta el momento están liquidando las facturas de 2024 y principios de este año.

Anotó que la empresa pública está dando prioridad a los adeudos con pequeñas empresas que se ubican en Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, pues son las que más han sufrido con el retraso.